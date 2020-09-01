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01 вересня 2020, 16:37 7

Зеленський анонсував масштабний ремонт аеропортів в Україні

01 вересня 2020, 16:37 7
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Президент ознайомився з проектом реконструкції злітної смуги аеропорту Полтави
Президент ознайомився з проектом реконструкції злітної смуги аеропорту Полтави
Фото: flickr
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Президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде реконструйовано всі летовища, які потрібні державі.

Про це він повідомив в рамках робочого візиту в Полтавську область, передає RegioNews.

За його словами, з 2021 року аеропорти буде додано до програми "Велике будівництво”, і за декілька років їх вдасться відновити.

Ми обов’язково Полтавський аеропорт внесемо до другої частини нашої програми "Велике будівництво”, там, де будуть аеропорти в усіх важливих точках України. Ми їх почнемо будувати в 2021 році. Побудуємо, я впевнений, за два-три роки всі аеропорти, які потрібні в Україні”, - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що проект реконструкції злітної смуги аеропорту Полтави має бути готовим до початку 2021 року.

Що стосується Полтавського аеропорту: ніхто не прилітає в Полтаву, сьогодні аеропорт не працює, і коли ми приземлилися, я зрозумів, чому не прилітають, тобто було відчуття, що це остання наша поїздка. Смуга дійсно не якісна, не сучасна, непрацююча”, - додав він.

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський відкрив новітній кардіоцентр у Полтаві. Очікується також, що він представить кандидатів в депутати до Полтавської міськради та на мера міста.

Також Зеленський доручив главі Полтавської ОДА Синєгубову добудувати комунальний басейн.

Володимир Зеленський інфраструктура президент Полтавська область аеропорт
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