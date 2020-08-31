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31 серпня 2020, 21:42 1

Реакцією задоволений - Фокін про критику за особливий статус Донбасу

31 серпня 2020, 21:42 1
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Вітольд Фокін вважає, що його критикують "заслані козачки" через зв`язки з "попередниками"
Вітольд Фокін вважає, що його критикують "заслані козачки" через зв`язки з "попередниками"
Фото з відкритих джерел
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Заступник глави української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін відреагував на критику своїх заяв про особливий статус для всієї території Донбасу.

У коментарі "5 каналу" Фокін заявив, що всього лише "цитував положення мінських угод", повідомляє RegioNews.

Це означає, що в провладних структурах є заслані козачки. Якщо прихильники війни бісяться, значить, мої слова потрапили туди, куди треба. Нам треба принести в Україну мир, що ми і збираємося робити. Я маю на увазі, ми з Леонідом Макаровичем Кравчуком", — сказав він.

Нагадаємо, в Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Раніше в інтерв'ю виданню "Страна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.


Донбас ТКГ скандал Інтерв'ю Вітольд Фокін
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