Реакцией доволен - Фокин о критике за особый статус Донбасса
Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.
В комментарии "5 каналу" Фокин заявил, что всего лишь "цитировал положения минских соглашений", сообщает RegioNews.
Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", — сказал он.
Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.
Ранее в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.
Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.