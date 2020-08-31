Реакцией доволен - Фокин о критике за особый статус Донбасса

Витольд Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки" из-за связи с "папередниками"

Витольд Фокин считает, что его критикуют "засланные казачки" из-за связи с "папередниками"

Фото из открытых источников

Заместитель главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин отреагировал на критику своих заявлений об особом статусе для всей территории Донбасса.

В комментарии "5 каналу" Фокин заявил, что всего лишь "цитировал положения минских соглашений", сообщает RegioNews.

Это означает, что в провластных структурах есть засланные казачки. Если сторонники войны бесятся, значит, мои слова попали туда, куда надо. Нам надо принести в Украину мир, что мы и собираемся делать. Я имею в виду, мы с Леонидом Макаровичем Кравчуком", — сказал он.

Напомним, в Офисе президента Украины отреагировали на заявления заместителя главы украинской делегации на переговорах в Минске Витольда Фокина относительно предоставления особого статуса для всего Донбасса.

Ранее в интервью изданию "Страна" заместитель председателя украинской делегации на переговорах в Минске Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса для всей территории Донецкой и Луганской областей, а не только их оккупированной части.

Он заявил, что с обеих сторон было совершено много преступлений, которые должны быть расследованы, а виновные должны понести наказание.