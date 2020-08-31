Вітольда Фокіна внесли в базу "Миротворця"

Приводом стали висловлювання про особливий статус для всього Донбасу

Приводом стали висловлювання про особливий статус для всього Донбасу

Фото з відкритих джерел

Сайт "Миротворець" звинуватив Вітольда Фокіна в запереченні російської агресії, маніпулювання суспільно значущою інформацією, участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань на окупованій частині Донецької та Луганської областей.

Український волонтерський сайт "Миротворець" вніс в базу інформацію про колишнього прем'єра, члена української делегації в тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна, пише RegioNews.

Екс-прем'єр-міністр України, перший заступник голови української делегації в тристоронній контактній групі Вітольд Фокін заперечує російську агресію і бере участь у спробах легалізації російсько-терористичних формувань", - йдеться на сайті центру "Миротворець".

Політик названий провокатором, свідомо бере участь у пропагандистських антиукраїнських заходах, спрямованих на дестабілізацію суспільно-політичного життя в Україні. В якості прикладу наведені цитати з останніх інтерв'ю Фокіна.

Нагадаємо, в Офісі президента України відреагували на заяви заступника голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольда Фокіна щодо надання особливого статусу для всього Донбасу.

Раніше в інтерв'ю виданню "Країна" заступник голови української делегації на переговорах у Мінську Вітольд Фокін заявив, що виступає за надання особливого статусу для всієї території Донецької і Луганської областей, а не тільки їх окупованій частині.

Він заявив, що з обох сторін було скоєно багато злочинів, які мають бути розслідувані, а винні повинні понести покарання.