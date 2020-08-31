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31 серпня 2020, 17:38 6

Стало відомо, коли Рада може розглянути закон про столицю

31 серпня 2020, 17:38 6
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Закон про Київ обіцяють прийняти в жовтні
Фото: flickr
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Парламент може розглянути законопроект про столицю ще до місцевих виборів.

Про це журналістам повідомив голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко перед початком позачергового з’їзду партії, передає RegioNews.

За словами нардепа, для підготовки цього законопроекту депутатам потрібен ще деякий час.

Він додав, що законом про Київ депутати будуть займатися в останній перед виборами тиждень.

Останній тиждень вересня - перший тиждень жовтня, там якраз буде пленарна робота, я сподіваюся, що там ми до закону про Київ доберемося", - сказав Корнієнко.

Нагадаємо, Рада "дала добро" на кредит на трасу "Київ - Одеса" та Львівську об'їзну дорогу.

Київ закон Слуга народа Верховна Рада КМДА Олександр Корнієнко депутати
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