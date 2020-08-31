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31 серпня 2020, 17:04 2

Зеленський виступив на з'їзді "Слуг народу": основні заяви президента

31 серпня 2020, 17:04 2
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Президент вважає, що цей рік для політсили був нелегким
Президент вважає, що цей рік для політсили був нелегким
Офіс президента
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Президент Володимир Зеленський, виступаючи на з'їзді партії «Слуга народу», нагадав народним депутатам, що у нової Ради спочатку було два варіанти: стати найкрутішою в історії, або найкоротшою (тобто парламент буде розпущений).

Про це повідомляє RegioNews.

"Рік тому нашої-вашої роботи під куполом я сказав, що ця Верховна Рада точно увійде в історію: як парламент, який зробив все, що не зробили політики за всі 28 років, або як парламент, який проіснував найменше", - сказав Зеленський.

При цьому він сказав, що досі немає розуміння - яким шляхом йде Рада. Може бути по різному.

Він зауважив, що парламент зробив багато, але розслаблятися зарано, оскільки "багато не зроблено". Президент також наголосив, що цей рік був складним, але "Слуги народу" вистояли.

Нагадаємо, сьогодні партія "Слуга народу" почала з'їзд. На з'їзді присутні глава ОП Андрій Єрмак, спікер парламенту Дмитро Разумков та прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

партїї президент
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