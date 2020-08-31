В "Слуге народа" рассказали, почему представили не всех кандидатов в мэры крупных городов
Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему во время внеочередного съезда не были представлены кандидаты в мэры всех крупных городов.
Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.
По его словам, правящая партия не представила кандидатов в мэры всех крупных городов, так как до сих пор определяется с их кандидатурами.
Еще одной проблемой в некоторых населенных пунктах стала нехватка кадров.
Он добавил, что "Слуга народа" еще определяется со своими кандидатурами в тех городах, которые не были представлены на съезде.
Напомним, Зеленский выступил на съезде "Слуг народа", он считает, что этот год для политсилы был нелегким.
Также стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа", на съезде представили 23 кандидата.