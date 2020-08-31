В "Слуге народа" рассказали, почему представили не всех кандидатов в мэры крупных городов

Их обещают объявить позже

Их обещают объявить позже

Фото: Facebook

Председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко рассказал, почему во время внеочередного съезда не были представлены кандидаты в мэры всех крупных городов.

Об этом он заявил во время брифинга, передает RegioNews.

По его словам, правящая партия не представила кандидатов в мэры всех крупных городов, так как до сих пор определяется с их кандидатурами.

Еще одной проблемой в некоторых населенных пунктах стала нехватка кадров.

Он добавил, что "Слуга народа" еще определяется со своими кандидатурами в тех городах, которые не были представлены на съезде.

Напомним, Зеленский выступил на съезде "Слуг народа", он считает, что этот год для политсилы был нелегким.

Также стали известны все кандидаты в меры областных центров от "Слуги народа", на съезде представили 23 кандидата.