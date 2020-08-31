В Николаеве День города пройдет без традиционного парада

12 сентября Николаеву исполняется 231 год

12 сентября Николаеву исполняется 231 год

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Мэр Николаева Александр Сенкевич заявил, что в этом году празднование Дня города пройдет с соблюдением требований карантина и будет скромнее, чем в предыдущие годы.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского городского совета, передает RegioNews.

В этом году не будет уже традиционного парада. Также вдоль Соборной не будут стоять выставки районов города, учреждений культуры, спорта, образования", - рассказал он.

Мэр добавил, что празднование пройдет во всех районах города и на всех площадках. Он заверил, что будут соблюдены все меры безопасности, и власть города несет за это ответственность.

К тому же, немало мероприятий, в том числе большой вечерний концерт на главной площади города, будут транслироваться и показываться на телеканале", - добавил Сенкевич.

Напомним, ранее в Черновцах отменили все праздничные мероприятия ко Дню независимости, город попал в "красную" зону карантина.