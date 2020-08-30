Партія Порошенка вимагає від Зеленського усунути Фокіна з ТКГ

У політсилі вважають, що Фокін здав національні інтереси

У політсилі вважають, що Фокін здав національні інтереси

Заява першого заступника голови Тристоронньої контактної групи Вітольда Фокіна про можливість проведення виборів в ОРДЛО, загальної амністії і «особливого статусу» – це план демонтажу української державності.

Про це йдеться в повідомленні на сайті "Європейська Солідарність", передає RegioNews.

"Якщо в Мінських угодах ідеться про особливості місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей, Фокін пропонує особливий статус для усього Донбасу. Таким чином, представник України у переговорній групі пропонує росіянам навіть більше, ніж вони просять", - зазначили у партії.

"Європейська Солідарність" наголошує, що Україна неподільна. Будь-які посягання на територіальну цілісність держави є неприпустимими, а вибори можуть бути проведені тільки після звільнення Донбасу без тиску, а не під дулами автоматів.

"Позиція української делегації в ТКГ – це питання української державності і національної безпеки. Не можна допустити капітуляції, розхитування ситуації в країні і провокацій подібними заявами. Вкотре вимагаємо від влади негайно оприлюднити позицію української делегації. Замість публікації різноманітних світоглядних позицій Фокіна, який кілька років тому закликав Україну з розумінням поставитися до російської анексії Криму", - повідомили у політсилі.

"Європейська Солідарність" вимагає негайного усунення Фокіна зі складу українського представництва у ТКГ, інакше ми будемо вважати, що особливий статус для всього Донбасу – це пропозиція Зеленського. І це змусить нас скоригувати ставлення партії до самого президента і зайняти більш жорстку позицію, розуміючи, що саме він є покровителем капітулянтського курсу", - додали у партії.

Як відомо, Фокін запропонував дати особливий статус всьому Донбасу, а не тільки ОРДЛО.