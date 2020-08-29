Стратегічні і оборонні підприємства продавати не будуть — Шмигаль

Вони залишаться у власності та під управлінням держави

Вони залишаться у власності та під управлінням держави

Фото: Кабмін

Стратегічні підприємства, такі як "Нафтогаз", "Укрпошта", "Укрзалізниця" і "Енергоатом", а також підприємств оборонного сектору, приватизації не підлягають.

Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає RegioNews.

За його словами, в Україні триває процес приватизації збиткових державних підприємств.

Фактично 3 тисячі неефективних ДП будуть продані. Цього тижня Уряд затвердив список об’єктів, які не підлягають приватизації. Серед іншого це Нафтогаз, Укрпошта, Укрзалізниця, Енергоатом та інші. Всі вони залишаться під керівництвом держави”, - написав Шмигаль.

Він додав, що загалом не підлягають приватизації понад 100 підприємств оборонного сектору.

Важливо, що ми визначили, що всі ці підприємства зможуть пройти процес корпоратизації, отримати ефективний менеджмент, а відповідно створювати якісне озброєння для нашої армії та на експорт", - додав прем’єр-міністр.

Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду з ЄС, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту, "За" законопроект проголосували 248 депутатів Ради.