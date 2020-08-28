"Нафтогаз" отримає шість державних теплоелектростанцій - рішення АМКУ
Об'єкти передасть Фонд держмайна
Об'єкти передасть Фонд держмайна
АМКУ надав дозвіл Фонду держмайна передати НАК "Нафтогаз України" шість державних теплоелектростанцій.
Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України.
Зокрема, АМКУ надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" отримати контроль на держпідприємствами "Сіверськодонецька ТЕЦ", "Одеська ТЕЦ", "Криворізька ТЕЦ", "Херсонська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ" та "Дніпровська ТЕЦ".
Таким чином, Фонд державного майна України (ФДМУ) передасть вказані ТЕЦ в управління НАК "Нафтогаз України".
Днями стало відомо, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту".
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