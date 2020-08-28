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28 серпня 2020, 13:58 5

"Нафтогаз" отримає шість державних теплоелектростанцій - рішення АМКУ

28 серпня 2020, 13:58 5
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Об'єкти передасть Фонд держмайна
Об'єкти передасть Фонд держмайна
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на русском языке

АМКУ надав дозвіл Фонду держмайна передати НАК "Нафтогаз України" шість державних теплоелектростанцій.

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні Антимонопольного комітету України.

Зокрема, АМКУ надав дозвіл НАК "Нафтогаз України" отримати контроль на держпідприємствами "Сіверськодонецька ТЕЦ", "Одеська ТЕЦ", "Криворізька ТЕЦ", "Херсонська ТЕЦ", "Миколаївська ТЕЦ" та "Дніпровська ТЕЦ".

Таким чином, Фонд державного майна України (ФДМУ) передасть вказані ТЕЦ в управління НАК "Нафтогаз України".

Днями стало відомо, що в Україні можуть приватизувати "Нафтогаз" та "Укрпошту".

Нафтогаз Україна економіка АМКУ підприємство
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