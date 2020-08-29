Стратегические и оборонные предприятия продавать не будут - Шмыгаль

Они останутся в собственности и под управлением государства

Они останутся в собственности и под управлением государства

Фото: Кабмин

Стратегические предприятия, такие как "Нафтогаз", "Укрпочта", "Укрзализныця" и "Энергоатом", а также предприятий оборонного сектора, приватизации не подлежат.

Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.

По его словам, в Украине продолжается процесс приватизации убыточных государственных предприятий.

Фактически 3 тысячи неэффективных ГП будут проданы. На этой неделе Правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это Нафтогаз, Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом и другие. Все они останутся под руководством государства", - написал Шмыгаль.

Он добавил, что в целом не подлежат приватизации более 100 предприятий оборонного сектора.

Важно, что мы определили, что все эти предприятия смогут пройти процесс корпоратизации, получить эффективный менеджмент, а соответственно создавать качественное вооружение для нашей армии и на экспорт", - добавил премьер-министр.

Напомним, Рада ратифицировала соглашение с ЕС, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита, "За" законопроект проголосовали 248 депутатов Рады.