Стратегические и оборонные предприятия продавать не будут - Шмыгаль
Стратегические предприятия, такие как "Нафтогаз", "Укрпочта", "Укрзализныця" и "Энергоатом", а также предприятий оборонного сектора, приватизации не подлежат.
Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает RegioNews.
По его словам, в Украине продолжается процесс приватизации убыточных государственных предприятий.
Фактически 3 тысячи неэффективных ГП будут проданы. На этой неделе Правительство утвердило список объектов, не подлежащих приватизации. Среди прочего это Нафтогаз, Укрпочта, Укрзализныця, Энергоатом и другие. Все они останутся под руководством государства", - написал Шмыгаль.
Он добавил, что в целом не подлежат приватизации более 100 предприятий оборонного сектора.
Важно, что мы определили, что все эти предприятия смогут пройти процесс корпоратизации, получить эффективный менеджмент, а соответственно создавать качественное вооружение для нашей армии и на экспорт", - добавил премьер-министр.
Напомним, Рада ратифицировала соглашение с ЕС, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита, "За" законопроект проголосовали 248 депутатов Рады.