Рада ратифікувала угоду з ЄС, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту
Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроєкт №0063 про ратифікацію Меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію позачергового засідання парламенту.
Законопроєкт розроблено з метою набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у Брюсселі міжнародних договорів України щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро”, - йдеться у пояснювальній записці.
Також голова уряду Денис Шмигаль подякував парламентарям за схвалення відповідного законопроєкту та сказал, що це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро.
Верховна Рада ратифікувала Меморандум та Кредитну угоду щодо отримання "виняткової" макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Вдячні парламентаріям за підтримку. Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро", - зазначив він.
Нагадаємо, в НБУ обіцяють зберегти плаваючий курс гривні.