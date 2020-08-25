Рада ратифікувала угоду з ЄС, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту

"За" законопроект проголосували 248 депутатів Ради

"За" законопроект проголосували 248 депутатів Ради

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроєкт №0063 про ратифікацію Меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію позачергового засідання парламенту.

Законопроєкт розроблено з метою набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у Брюсселі міжнародних договорів України щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро”, - йдеться у пояснювальній записці.

Також голова уряду Денис Шмигаль подякував парламентарям за схвалення відповідного законопроєкту та сказал, що це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро.