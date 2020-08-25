17:20  25 серпня
У передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій
15:29  25 серпня
Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ
14:30  25 серпня
Відкати на масках для ЗСУ: суд заарештував трьох чиновників
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2020, 14:01 10

Рада ратифікувала угоду з ЄС, необхідну для отримання Україною 1,2 млрд євро кредиту

25 серпня 2020, 14:01 10
Читайте также на русском языке
"За" законопроект проголосували 248 депутатів Ради
"За" законопроект проголосували 248 депутатів Ради
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Верховна Рада України ухвалила в цілому президентський законопроєкт №0063 про ратифікацію Меморандуму щодо отримання Україною макрофінансової допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію позачергового засідання парламенту.

Законопроєкт розроблено з метою набрання чинності для України підписаних 23 липня 2020 року у Брюсселі міжнародних договорів України щодо отримання макрофінансової (кредитної) допомоги Європейського Союзу у сумі до 1 мільярда 200 мільйонів євро”, - йдеться у пояснювальній записці.

Також голова уряду Денис Шмигаль подякував парламентарям за схвалення відповідного законопроєкту та сказал, що це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро.

Верховна Рада ратифікувала Меморандум та Кредитну угоду щодо отримання "виняткової" макрофінансової допомоги від ЄС у розмірі 1,2 млрд євро. Вдячні парламентаріям за підтримку. Це рішення дасть змогу Україні вже зараз отримати перший транш сумою 600 млн євро", - зазначив він.

Нагадаємо, в НБУ обіцяють зберегти плаваючий курс гривні.

ЄС ВР гроші бюджет кредит
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »