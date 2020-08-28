На Миколаївщині у страшній ДТП травмувалися шестеро осіб

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження

Слідчі вже розпочали кримінальне провадження

В Арбузинському районі Миколаївської області сталася аварія, внаслідок якої отримали травми шестеро пасажирів, серед яких неповнолітні.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

Аварія сталася 27 серпня близько 22:20 на трасі Благовіщенське – Миколаїв біля села Благодатне. Там зіштовхнулися вантажівка Renault Magnum і легковик Opel Zafira.

Шестеро пасажирів Opel віком від 7 до 39 років (7, 12, 15, двоє по 17 та 39) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, 33-річний водій від медичної допомоги відмовився.

Водій вантажівки не травмувався.

Слідчі розпочали кримінальне провадження — попередньо за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, днями на Київщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули підлітки.