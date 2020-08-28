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28 серпня 2020, 14:42 1

На Миколаївщині у страшній ДТП травмувалися шестеро осіб

28 серпня 2020, 14:42 1
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Слідчі вже розпочали кримінальне провадження
Слідчі вже розпочали кримінальне провадження
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В Арбузинському районі Миколаївської області сталася аварія, внаслідок якої отримали травми шестеро пасажирів, серед яких неповнолітні.

Як передає RegioNews, про це йдеться у повідомленні Головного управління Нацполіції у Миколаївській області.

Аварія сталася 27 серпня близько 22:20 на трасі Благовіщенське – Миколаїв біля села Благодатне. Там зіштовхнулися вантажівка Renault Magnum і легковик Opel Zafira.

Шестеро пасажирів Opel віком від 7 до 39 років (7, 12, 15, двоє по 17 та 39) отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості, 33-річний водій від медичної допомоги відмовився.

Водій вантажівки не травмувався.

Слідчі розпочали кримінальне провадження — попередньо за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами).

Нагадаємо, днями на Київщині сталася смертельна ДТП, внаслідок якої загинули підлітки.

ДТП авто Миколаїв аварія поліція
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