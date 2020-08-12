Справа "Роттердам+" вже на завершальній стадії, — НАБУ

НАБУ спростувало інформацію, що справу "Роттердам+" закрито

НАБУ спростувало інформацію, що справу "Роттердам+" закрито

Фото: НАБУ

Кримінальне провадження про завдавання державі збитків у зв'язку із застосуванням методики визначення вартості вугілля як палива для ТЕЦ "Роттердам+" не закрито і розслідування знаходиться на остаточній стадії.

Як передає RegioNews, про це повідомили у Національному антикорупційному бюро.

"Інформація про нібито закриття справи "Роттердам+" та відсутність експертизи, яка б підтверджувала розмір завданих державі збитків, не відповідає дійсності. Розслідування за підозрою службових осіб НКРЕКП та представників групи компаній у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки для громадських і державних інтересів — на завершальній стадії", — йдеться в повідомленні.

У НАБУ розповіли про результати експертиз, згідно з якими, за першу половину періоду дії формули "Роттердам+" (перша половина 2016 — 2017 роки) протиправні дії підозрюваних завдали 18 млрд грн збитків. А економічні наслідки всього періоду дії формули (2016 — липень 2019) оцінено у 39 млрд грн.

Зазначається, що вже проведені всі необхідні слідчі (процесуальні) дії для встановлення обставин зловживання. Також були направлені запити іноземних юрисдикцій, попри здійснення фінансових операцій з кредитними зобовʼязаннями та цінними паперами групи компаній на міжнародному фінансовому ринку.

Водночас на період отримання матеріалів з міжнародним запитам прокурор 3 серпня 2020 ухвалив рішення зупинити досудове розслідування у звʼязку з термінами їх надання.

Як відомо, НАБУ і САП підозрюють п'ять осіб у розкраданні газу в "Нафтогазі".