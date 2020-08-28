Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Житомирщині

Ярослав Чепурко пробув на посаді голови Овруцької РДА менше року

Ярослав Чепурко пробув на посаді голови Овруцької РДА менше року

Фото: Офіс президента

Президент Зеленський звільнив Ярослава Чепурка з посади очільника Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області.

Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews. Розпорядження №447/2020-рп Зеленський підписав 28 серпня. Зазначається, що Ярослава Чепурка звільнено з посади згідно з поданою ним заявою Його було призначено на посаду голови Овруцької райдержадміністрації розпорядженням президента №470/2019-рп від 11 грудня 2019 року. Нагадаємо, президент на Черкащині представив нового очільника ОДА, Сергій Сергійчук пообіцяв працювати на результат.

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