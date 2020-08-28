Зеленський звільнив голову райдержадміністрації на Житомирщині
Ярослав Чепурко пробув на посаді голови Овруцької РДА менше року
Ярослав Чепурко пробув на посаді голови Овруцької РДА менше року
Президент Зеленський звільнив Ярослава Чепурка з посади очільника Овруцької районної державної адміністрації Житомирської області.
Про це повідомляється на сайті Офісу президента, передає RegioNews.
Розпорядження №447/2020-рп Зеленський підписав 28 серпня.
Зазначається, що Ярослава Чепурка звільнено з посади згідно з поданою ним заявою
Його було призначено на посаду голови Овруцької райдержадміністрації розпорядженням президента №470/2019-рп від 11 грудня 2019 року.
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