На Черкащине представили Стратегию развития области на 2021-2027 годы

Были названы основные проблемы и направления развития региона

Были названы основные проблемы и направления развития региона

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский в рамках рабочей поездки на Черкащину принял участие в представлении Стратегии развития области.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента, передает RegioNews.

Успешным государство может быть только тогда, когда будут успешными все его регионы. С этой целью созданы стратегии развития областей - чтобы каждый регион понимал свои сильные стороны, которые могут привлечь инвесторов и принести прибыль", - сказал Зеленский.

Представляя стратегию, народный депутат Александр Скичко заявил, что область имеет удачное географическое расположение, поэтому она является логистическим центром.

Также Черкасская область занимает пятое место в Украине по производству сельскохозяйственной продукции.

Одним из приоритетных направлений для инвестирования является именно аграрная отрасль. Речь идет не только о выращивании сырья, но и о перерабатывающей промышленности. Создание новых рабочих мест в сельском хозяйстве - первоочередная задача", - сказал нардеп.

Еще одним стимулом для развития села он назвал сельскохозяйственную кооперацию. Также область имеет туристический потенциал.

В 2020 году в Черкасской области благодаря программе "Большая стройка" будет отремонтировано 234 км дорог. Кроме того, планируется электрификация железной дороги до Умани и Черкасс и восстановление черкасского вокзала. Есть потенциал для развития речного и авиасообщения", - добавил Скичко.

Во время презентации были названы такие потребности области, как улучшение охраны водных ресурсов, налаживание переработки мусора, контроль за утилизацией отходов.

Также стратегия предусматривает развитие цифровой инфраструктуры Черкасской области, поэтому в ближайшее время здесть планируют открыть Офис инвестиций при ОГА, где будут аккумулироваться все инвестиционные проекты.

Напомним, Зеленский представил кандидата в мэры Черкасс и областную команду "Слуги народа". На встрече была представлена команда, с которой "Слуга народа" пойдет на выборы в Черкасской области.