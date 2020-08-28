До міської ради Черкас прийшли з обшуками київські податківці - Бондаренко

Обшуки проводять 55 перевіряючих та правоохоронців

Обшуки проводять 55 перевіряючих та правоохоронців

Фото: з відкритих джерел

У міській раді Черкас проходять обшуки - вони проводяться представниками податкової служби міста Києва.

Як передає RegioNews, про це повідомив мер Черкас Анатолій Бондаренко.

Давайте скажемо, що це збіг, поки президентський кортеж шукають жителі міста, у Черкаській міській раді обшуки податковою міста Києва, разом перевіряючих сьогодні 55 осіб… без слів…” – написав на своїй сторінці мер.

В межах якої справи проходять обшуки - Бондаренко не уточнив.

Згідно з поширеним у мережі відео, правоохоронці знаходились в кабінеті заступника міського голови Ігоря Коломойця.

Раніше повідомлялось, що заступник міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Ігор Волошин повинен повернути до державного бюджету близько 170 тисяч гривень.

Нагадаємо, у Черкасах невідомі обіцяють грошові винагороди учасникам АТО від імені мера Бондаренка, він назвав такі оголошення провокацією.