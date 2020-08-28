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28 серпня 2020, 14:16 7

Під Кабміном мітингують через заборону на в'їзд іноземців в Україну

28 серпня 2020, 14:16 7
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Протестують представники туристичної галузі та розважальних закладів
Протестують представники туристичної галузі та розважальних закладів
Фото: rbc.ua
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Під Кабінетом міністрів України проходять одночасно два мітинги - проти закриття розважальних закладів через карантин і представників туристичної галузі через заборону на в'їзд іноземців.

Як передає RegioNews, про це він повідомляє РБК-Україна.

Мітингувальники використовують українські прапори і написи "Welcome" і "Україна - відкрита країна", "Нас вбиває не COVID, а неправильне керування".

Вони вимагають від Кабміну не закривати кордон для іноземців та планують передати звернення до уряду.

Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.

финансирование карантин митинг кордон протести
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