Під Кабміном мітингують через заборону на в'їзд іноземців в Україну
Протестують представники туристичної галузі та розважальних закладів
Протестують представники туристичної галузі та розважальних закладів
Під Кабінетом міністрів України проходять одночасно два мітинги - проти закриття розважальних закладів через карантин і представників туристичної галузі через заборону на в'їзд іноземців.
Як передає RegioNews, про це він повідомляє РБК-Україна.
Мітингувальники використовують українські прапори і написи "Welcome" і "Україна - відкрита країна", "Нас вбиває не COVID, а неправильне керування".
Вони вимагають від Кабміну не закривати кордон для іноземців та планують передати звернення до уряду.
Раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що Україна закриває в'їзд для іноземців до 28 вересня, але для деяких категорій іноземних громадян в'їзд дозволено.
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