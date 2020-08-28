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28 серпня 2020, 13:41 8

Кличко пропонує Уряду розширити використання додатку "Дій вдома"

28 серпня 2020, 13:41 8
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За словами мера, потрібно стежити за тими, хто контактував з хворими на коронавірус
За словами мера, потрібно стежити за тими, хто контактував з хворими на коронавірус
Фото: з відкритих джерел
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Мер Києва Віталій Кличко пропонує Уряду розширити використання додатку "Дій вдома", зобов'язавши встановлювати його людям, які мали контакт з хворими COVID-19.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає RegioNews.

Щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів", - підкреслив мер.

За його інформацією, "Дій вдома" встановлюють впродовж 24 годин з моменту перетину кордону.

За цей час людина може мати багато контактів", - повідомив Кличко.

На його думку, розширення кола осіб із встановленим додатком "Дій вдома" дозволить швидше виявляти спалахи захворювання.

Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу. Та уникнути суворого карантину", - впевнений мер.

Раніше повідомлялось, що за 27 серпня у Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це самий більший добовий приріст з березня. За минулу добу в місті померло 9 хворих.

коронавірус Київ карантин хвороба Віталій Кличко
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