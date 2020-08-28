Кличко пропонує Уряду розширити використання додатку "Дій вдома"

За словами мера, потрібно стежити за тими, хто контактував з хворими на коронавірус

За словами мера, потрібно стежити за тими, хто контактував з хворими на коронавірус

Фото: з відкритих джерел

Мер Києва Віталій Кличко пропонує Уряду розширити використання додатку "Дій вдома", зобов'язавши встановлювати його людям, які мали контакт з хворими COVID-19.

Про це він повідомив під час брифінгу, передає RegioNews. Щоб убезпечити мешканців усіх міст країни, столична влада пропонує Кабінету міністрів ухвалити ще одну постанову. Щоб додаток "Дій вдома" встановлювали і люди, які контактували з тими, хто захворів", - підкреслив мер. За його інформацією, "Дій вдома" встановлюють впродовж 24 годин з моменту перетину кордону. За цей час людина може мати багато контактів", - повідомив Кличко. На його думку, розширення кола осіб із встановленим додатком "Дій вдома" дозволить швидше виявляти спалахи захворювання. Це допоможе запобігти неконтрольованому поширенню вірусу. Та уникнути суворого карантину", - впевнений мер. Раніше повідомлялось, що за 27 серпня у Києві зафіксовано найбільше нових випадків за добу – 251, і це самий більший добовий приріст з березня. За минулу добу в місті померло 9 хворих.

.