На міську раду Чернівців відкрили справу за послаблення карантину

Депутати самовільно послабили умови карантину в місті

Депутати самовільно послабили умови карантину в місті

Фото: flickr

Поліція Чернівців відкрила кримінальну справу проти депутатів міської ради, які своїм рішенням послабили карантин в місті.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернівецької області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, 25 серпня депутати Чернівецької міської ради на позачерговій сесії прийняли рішення про часткове скасування карантинних обмежень на території Чернівців.

Однак місто через погіршення епідемічної ситуації визнане зоною з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки.

Оскільки такі дії депутатів міської ради можуть спричинити поширення захворювання та збільшити кількість людських жертв, за вказаним фактом поліція розпочала кримінальне провадження", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівцях знову запрацював громадський транспорт, але є обмеження. Також у Чернівцях попри "червону" зону хочуть відкрити школи 1 вересня. Було затверджено порядок організації навчання учнів.