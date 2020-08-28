Зеленський приїхав в Черкаську область: що в програмі візиту

Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області і представить нового голову ОДА

Він візьме участь у презентації Стратегії розвитку області і представить нового голову ОДА

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 28 серпня, перебуває з робочою поїздкою в Черкаській області.

Про це повідомили в Офісі президента, передає RegioNews.

Зеленський перебуває з робочою поїздкою у Черкаській області. Президент представить громадськості нового голову обласної державної адміністрації та зустрінеться з представниками місцевого бізнесу", - йдеться в повідомленні.

Президент також візьме участь у презентації Стратегії розвитку регіону на період 2021-2027 років.

Крім того, згідно з планом, Зеленський перевірить хід реконструкції інфраструктурних об'єктів, що відновлюються в області в рамках Національної програми "Велике будівництво".

Нагадаємо, Кабінет міністрів України одноголосно проголосував за кандидатуру Сергія Сергійчука на посаду голови Черкаської ОДА.