Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине
Ярослав Чепурко пробыл на посту главы Овруцкой РГА менее года
Ярослав Чепурко пробыл на посту главы Овруцкой РГА менее года
Президент Зеленский уволил Ярослава Чепурко с должности главы Овруцкой районной государственной администрации Житомирской области.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.
Распоряжение №447/2020-рп Зеленский подписал 28 августа.
Отмечается, что Ярослав Чепурко был уволен с должности согласно поданному им заявлению
Он был назначен на должность главы Овруцкой райгосадминистрации распоряжением президента №470/2019-рп от 11 декабря 2019 года.
Напомним, президент в Черкасской области представил нового главу ОГА, Сергей Сергийчук пообещал работать на результат.
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