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28 августа 2020, 15:38 3

Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине

28 августа 2020, 15:38 3
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Ярослав Чепурко пробыл на посту главы Овруцкой РГА менее года
Ярослав Чепурко пробыл на посту главы Овруцкой РГА менее года
Фото: Офис президента
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Президент Зеленский уволил Ярослава Чепурко с должности главы Овруцкой районной государственной администрации Житомирской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews.

Распоряжение №447/2020-рп Зеленский подписал 28 августа.

Отмечается, что Ярослав Чепурко был уволен с должности согласно поданному им заявлению

Он был назначен на должность главы Овруцкой райгосадминистрации распоряжением президента №470/2019-рп от 11 декабря 2019 года.

Напомним, президент в Черкасской области представил нового главу ОГА, Сергей Сергийчук пообещал работать на результат.

Владимир Зеленский увольнение президент РГА Житомирская область
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