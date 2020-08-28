Зеленский уволил главу райгосадминистрации на Житомирщине

Ярослав Чепурко пробыл на посту главы Овруцкой РГА менее года

Ярослав Чепурко пробыл на посту главы Овруцкой РГА менее года

Фото: Офис президента

Президент Зеленский уволил Ярослава Чепурко с должности главы Овруцкой районной государственной администрации Житомирской области.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента, передает RegioNews. Распоряжение №447/2020-рп Зеленский подписал 28 августа. Отмечается, что Ярослав Чепурко был уволен с должности согласно поданному им заявлению Он был назначен на должность главы Овруцкой райгосадминистрации распоряжением президента №470/2019-рп от 11 декабря 2019 года. Напомним, президент в Черкасской области представил нового главу ОГА, Сергей Сергийчук пообещал работать на результат.

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