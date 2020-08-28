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28 серпня 2020, 12:24 6

В Умані місцеві жителі ледь не почубилися з хасидами: що стало причиною

28 серпня 2020, 12:24 6
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Жителі просили правоохоронців прогнати хасидів
Жителі просили правоохоронців прогнати хасидів
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В Умані у ніч на п'ятницю, 28 серпня, місцеві жителі викликали поліцію і не пропускали хасидів у район паломництва, а саме до місця поховання цадика Нахмана.

Про це повідомив депутат Уманської районної ради Сергій Алєксєєв на своїй сторінці у Facebook, передає RegioNews.

Він оприлюднив відео, на якому зафіксовано конфлікт: місцеві жителі не дають паломникам пройти та закликають "йти звідси".

Крім того, у соцмережах мешканці міста пишуть, що конфлікт трапився біля синагоги по вулиці Лисенка в Умані, куди приїхали хасиди.

"Пане Цебрій (мер Умані, - ред.)! Приїхав повний бус хасидів на незаконну синагогу по Лисенка... без дотримання карантину!Хто буде нести відповідальність?" - написала одна з місцевих жительок.

Жителі Умані вимагали, щоб співробітники поліції прогнали паломників.

А правоохоронці пояснювали, що не можуть заборонити паломникам відвідати місце поховання цадика Нахмана.

Силовики намагалися не допустити зіткнень між хасидами і місцевими жителями.

Пресофіцер патрульної поліції Черкаської області Зоя Вовк сказала "РБК-Україна", що наразі не може прокоментувати ситуацію.

"Ми чекаємо результати від слідчого управління", - зазначила пресофіцер.

Нагадаємо, 27 серпня стало відомо, що хасиди масово почали злітатися в Україну, але їх не пускають і тримають в аеропортах різних міст країни.

Умань хасиди поліція Україна українці
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