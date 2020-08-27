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27 серпня 2020, 18:49 6

"Слуга народу" пропонує дозволити Венедіктовій втручатися у справи НАБУ і САП

27 серпня 2020, 18:49 6
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Це стосується будь-яких справ, які ведуть антикорупційні органи
Це стосується будь-яких справ, які ведуть антикорупційні органи
Фото: Facebook
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Депутати провладної партії "Слуги народу" зареєстрували у парламенті законопроект №3009а, який дозволяє генеральному прокурору витребувати у НАБУ і САП матеріали справ.

Про це повідомляє "Центр протидії корупції”, передає RegioNews.

Керівник органу прокуратури, прокурор вищого рівня уповноважений: вимагати для перевірки кримінальні провадження, документи, матеріали та інші відомості про вчинені кримінальні правопорушення, хід досудового розслідування, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення", - йдеться в пояснювальній записці до проекту закону.

Крім того, з підслідності НАБУ "слуги” пропонують прибрати ряд справ щодо незаконного збагачення.

Також цей законопроект передбачає збільшення в 10 разів грошового порогу, при якому за корупційну справу може прийматися НАБУ.

У ЦПК зазначають, що НАБУ і САП є незалежними і втручання в їхню роботу навіть генпрокурора заборонене законом.

Також відзначається, що ініціатива нардепів порушує Меморандум з Міжнародним валютним фондом. Наразі проект закону направлено на розгляд комітету.

Нагадаємо, 25 серпня Піскуна звільнили з посади радника Венедіктової, він пробув на посаді менше місяця.

Офіс генпрокурора НАБУ САП Слуга народа законопроєкт Ірина Венедіктова
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