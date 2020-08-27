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27 августа 2020, 18:49 6

"Слуга народа" предлагает разрешить Венедиктовой вмешиваться в дела НАБУ и САП

27 августа 2020, 18:49 6
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Это касается любых дел, которые ведут антикоррупционные органы
Это касается любых дел, которые ведут антикоррупционные органы
Фото: Facebook
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Депутаты правящей партии "Слуги народа" зарегистрировали в парламенте законопроект №3009, который позволяет генеральному прокурору истребовать у НАБУ и САП материалы дел.

Об этом сообщает "Центр противодействия коррупции", передает RegioNews.

Руководитель органа прокуратуры, прокурор высшего уровня уполномочен: требовать для проверки уголовные производства, документы, материалы и иные сведения о совершенных уголовных правонарушениях, ходе досудебного расследования, установлению лиц, совершивших уголовные правонарушения", - говорится в пояснительной записке к проекту закона.

Кроме того, из подследственности НАБУ "слуги" предлагают убрать ряд дел о незаконном обогащении.

Также этот законопроект предусматривает увеличение в 10 раз денежного порога, при котором за коррупционное дело может приниматься НАБУ.

В ЦПК отмечают, что НАБУ и САП независимы и вмешательство в их работу даже генпрокурора запрещено законом.

Также отмечается, что инициатива нардепов нарушает Меморандум с Международным валютным фондом. Сейчас проект закона направлен на рассмотрение комитета.

Напомним, 25 августа Пискуна уволили с должности советника Венедиктовой, он пробыл на должности меньше месяца.

Офис генпрокурора НАБУ САП Слуга народа законопроект Ирина Венедиктова
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