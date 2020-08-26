Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян — прокуратура

Його будуть судити за порушення таємниці телефонних розмов

Його будуть судити за порушення таємниці телефонних розмов

Фото: flickr

Офіс генпрокурора направив до суд звинувачення стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підполковник задля власного збагаченні продавав інформацію про телефонні розмови громадян.

Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що отриману інформацію він передав стороннім особам, і отримав за неї 25 тисяч гривень.

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