Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян — прокуратура
Його будуть судити за порушення таємниці телефонних розмов
Його будуть судити за порушення таємниці телефонних розмов
Офіс генпрокурора направив до суд звинувачення стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України.
Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.
За даними слідства, підполковник задля власного збагаченні продавав інформацію про телефонні розмови громадян.
Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку”, - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що отриману інформацію він передав стороннім особам, і отримав за неї 25 тисяч гривень.
Нагадаємо, банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів.
Хабар при закупівлі масок для ЗСУ: ДБР розсекретило матеріали справиВсі новини »
26 серпня 2020, 17:26Банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів
26 серпня 2020, 16:28На Донбасі викрили мережу сепаратистських інтернет-агітаторів
26 серпня 2020, 13:32
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі публікації »