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26 серпня 2020, 21:17 5

Підполковник СБУ продавав інформацію про телефонні розмови громадян — прокуратура

26 серпня 2020, 21:17 5
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Його будуть судити за порушення таємниці телефонних розмов
Його будуть судити за порушення таємниці телефонних розмов
Фото: flickr
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Офіс генпрокурора направив до суд звинувачення стосовно підполковника одного із регіональних органів Служби безпеки України.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, передає RegioNews.

За даними слідства, підполковник задля власного збагаченні продавав інформацію про телефонні розмови громадян.

Зокрема, на підставі підроблених офіційних документів, з використанням службового становища, він незаконно отримував інформацію про телефонні з’єднання та розмови абонентів мобільного зв’язку”, - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що отриману інформацію він передав стороннім особам, і отримав за неї 25 тисяч гривень.

Нагадаємо, банкрутство банку "Аркада": СБУ розслідує розкрадання 9 мільярдів.

Офіс генпрокурора СБУ корупція регіони Чиновник
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