Аеропорт у Дніпрі почнуть будувати в кінці вересня – Зеленський

Фінансування будівництва було збільшено до 300 млн грн

Фінансування будівництва було збільшено до 300 млн грн

Фото: Facebook

Будівництво нового аеропорту міста Дніпро розпочнеться до кінця вересня цього року, мова йде про злітно-посадкові смуги.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Після 15 вересня під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія відповідні органи проведуть більшість важливих тендерних процедур і, я впевнений, що до кінця вересня ми побачимо роботи, які будуть на місці”, - сказав Зеленський.

Він додав, що цей процес буде максимально прискорено.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, будівництво терміналу аеропорту буде проводити приватний інвестор компанія "DCH”.

Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту