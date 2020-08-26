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26 серпня 2020, 14:38 4

Аеропорт у Дніпрі почнуть будувати в кінці вересня – Зеленський

26 серпня 2020, 14:38 4
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Фінансування будівництва було збільшено до 300 млн грн
Фото: Facebook
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Будівництво нового аеропорту міста Дніпро розпочнеться до кінця вересня цього року, мова йде про злітно-посадкові смуги.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки до Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Після 15 вересня під головуванням міністра інфраструктури Владислава Криклія відповідні органи проведуть більшість важливих тендерних процедур і, я впевнений, що до кінця вересня ми побачимо роботи, які будуть на місці”, - сказав Зеленський.

Він додав, що цей процес буде максимально прискорено.

За словами голови Дніпропетровської ОДА Олександра Бондаренка, будівництво терміналу аеропорту буде проводити приватний інвестор компанія "DCH”.

Нагадаємо, Дніпропетровська ОДА надала землю фірмі Ярославського для будівництва нового терміналу аеропорту

Володимир Зеленський заява президент аеропорт Дніпро ОДА
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