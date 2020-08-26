В Днепре охрана Зеленского сломала ребро активистке
В Днепре охрана Зеленского и полиция напали на активистов, которые пытались передать президенту петицию.
Об этом сообщает местное издание "Днепроград", передает RegioNews.
По данным издания, 26 августа во время визита Зеленского в Днепр произошли столкновения между демонстрантами, которые хотели встретиться с президентом, а также полицией и неустановленными лицами.
Журналисты рассказывают, что президент изменил маршрут визита, поскольку протестующие ждали его. Столкновения произошли у здания 33-й гимназии города. Активисты все же собрались под стенами школы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что демонстрация была мирной, но правоохранители вместе с охраной президента и неустановленными лицами начали препятствовать активистам.
В частности, трое молодых людей набросились на представительницу ОО "Инфопростор" Надежду Святун, которая пыталась передать петицию представителям власти. Позже правоохранители начали отталкивать и скручивать протестующих, среди которых были женщины", - сообщает издание.
Народный депутат 8 созыва Андрей Денисенко опубликовал в Facebook фото документа, в котором врачи зафиксировали перелом ребра у активистки, которая хотела задать вопрос Зеленскому.
Как сообщила Надежда Святун у себя в Facebook, ребро охранники президента сломали активистке Алине Новиковой.
Напомним, "Слуга народа" представила кандидатов на должности городских голов Днепропетровщины. Стали известны кандидаты в мэры Днепра и Кривого Рога.