В Днепре охрана Зеленского сломала ребро активистке

Полиция не хотела принимать заявления от пострадавших

Полиция не хотела принимать заявления от пострадавших

Фото: Днепроград

В Днепре охрана Зеленского и полиция напали на активистов, которые пытались передать президенту петицию.

Об этом сообщает местное издание "Днепроград", передает RegioNews.

По данным издания, 26 августа во время визита Зеленского в Днепр произошли столкновения между демонстрантами, которые хотели встретиться с президентом, а также полицией и неустановленными лицами.

Журналисты рассказывают, что президент изменил маршрут визита, поскольку протестующие ждали его. Столкновения произошли у здания 33-й гимназии города. Активисты все же собрались под стенами школы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что демонстрация была мирной, но правоохранители вместе с охраной президента и неустановленными лицами начали препятствовать активистам.

В частности, трое молодых людей набросились на представительницу ОО "Инфопростор" Надежду Святун, которая пыталась передать петицию представителям власти. Позже правоохранители начали отталкивать и скручивать протестующих, среди которых были женщины", - сообщает издание.

Народный депутат 8 созыва Андрей Денисенко опубликовал в Facebook фото документа, в котором врачи зафиксировали перелом ребра у активистки, которая хотела задать вопрос Зеленскому.

Как сообщила Надежда Святун у себя в Facebook, ребро охранники президента сломали активистке Алине Новиковой.

Напомним, "Слуга народа" представила кандидатов на должности городских голов Днепропетровщины. Стали известны кандидаты в мэры Днепра и Кривого Рога.