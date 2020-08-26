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26 серпня 2020, 19:30 18

Візит Зеленського в Дніпро: Філатова не запросили на зустріч із президентом

26 серпня 2020, 19:30 18
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Він назвав це безпрецедентним випадком в історії України
Він назвав це безпрецедентним випадком в історії України
Фото: Facebook
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Мера Дніпра Бориса Філатова "забули" запросити на зустріч із президентом Зеленським в аеропорт.

Про це Філатов повідомив у Facebook, передає RegioNews.

За словами Філатова, на офіційну зустріч із президентом його не запросили всупереч протоколу.

В порушення офіційного протоколу, мене ніхто не збирався запрошувати на зустріч першої особи держави в аеропорт. Це - безпрецедентний випадок в політичній історії України. Вранці, коли борт "номер один" був у повітрі, а саме, о 8:45 з ОДА набрали мою приймальню і висловили вимогу з'явитися в аеропорт, що апріорі неможливо, тому що літак сідав вже о 9:20”, - написав він.

Мер Дніпра також розкритикував слова міністра інфраструктури Криклія, який запевнив, що аеропорт міста скоро почнуть будувати. Він зазначив, що за інформацією ресурсу "Прозорро", торги не відбулися.

Нагадаємо, аеропорт у Дніпрі почнуть будувати в кінці вересня – Зеленський.

Дніпро
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