На голову Львівської ОТГ "слуги народу" проведуть публічні праймеріз

Кандидатів планують представити 25 серпня

Кандидатів планують представити 25 серпня

Фото: з відкритих джерел

Обласний осередок партії "Слуга народу" у Львівській області вирішив провести публічні праймеріз серед претендентів на посаду міського голови Львівської ОТГ. Претендентів на посаду вже обрали і планують представити львів’янам у вівторок, 25 серпня.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на повідомлення обласного осередку партії.

"Партія "Слуга народу" на Львівщині формує свою місцеву команду і активно братиме участь у цих виборах. Саме тому Рада обласного осередку партії "Слуга народу" на Львівщині на своєму засіданні прийняла рішення провести публічні праймеріз серед претендентів, яких ми вважаємо достойними кандидувати на посаду міського голови Львівської об'єднаної територіальної громади (міського голови Львова)", – йдеться у повідомленні.

У партії зазначають, що основна мета праймеріз – дати можливість львів'янам ознайомитись із кандидатами і їхніми програмами та порадити "Слузі народу" кандидата, який зможе гідно представити політичну силу в боротьбі за майбутнє Львівської ОТГ.

Кандидатів від партії представлять львів’янам у вівторок, 25 серпня. Протягом трьох днів кожен львів'янин зможе обрати для себе найкращого кандидата, який балотуватиметься від партії "Слуга народу".

Раніше повідомлялось, що на посаду мера Львова від партії "Голос" балотуватиметься народний депутат Ярослав Рущишин.