Партія "Слуга народу" знову перенесла з'їзд

Також відомо, що буде у програмі з'їзду

Також відомо, що буде у програмі з'їзду

Політична партія "Слуга народу" знову перенесла дату свого з'їзду, який тепер повинен відбутися в понеділок, 31 серпня.

Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна". Відомості про нову дату підтверджують і в пресслужбі партії. "Увага! Зʼїзд політичної партії "Слуга народу" перенесений. У понеділок, 31 серпня, о 14:30 відбудеться зʼїзд партії "Слуга народу", — зазначено в повідомленні. При цьому місце проведення та порядок денний зʼїзду не змінилися. Програма зʼїзду включає ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентацію відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів і представлення кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу в Чернігівській області. Реєстрація учасників розпочнеться о 13:00. Нагадаємо, раніше проведення з'їзду партії "Слуга народу" анонсували на 29 серпня. Однак пізніше стало відомо, що з'їзд запланований на 30 серпня.

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