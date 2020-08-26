Партія "Слуга народу" знову перенесла з'їзд
Політична партія "Слуга народу" знову перенесла дату свого з'їзду, який тепер повинен відбутися в понеділок, 31 серпня.
Про це заявила заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Відомості про нову дату підтверджують і в пресслужбі партії.
"Увага! Зʼїзд політичної партії "Слуга народу" перенесений. У понеділок, 31 серпня, о 14:30 відбудеться зʼїзд партії "Слуга народу", — зазначено в повідомленні.
При цьому місце проведення та порядок денний зʼїзду не змінилися.
Програма зʼїзду включає ухвалення рішення про участь у місцевих виборах 2020 року; презентацію відповідної програми партії; представлення кандидатів на посади мерів обласних центрів і представлення кандидата в народні депутати на довиборах по 208-му округу в Чернігівській області.
Реєстрація учасників розпочнеться о 13:00.
Нагадаємо, раніше проведення з'їзду партії "Слуга народу" анонсували на 29 серпня. Однак пізніше стало відомо, що з'їзд запланований на 30 серпня.