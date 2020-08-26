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26 серпня 2020, 15:10 11

Кличко офіційно заявив, що "Удар" іде на місцеві вибори

26 серпня 2020, 15:10 11
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Він також представив команду партії
Він також представив команду партії
Фото: Facebook
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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що партія "Удар" буде брати участь у місцевих виборах 25 жовтня.

Про це Кличко повідомив під час з'їзду політсили, передає RegioNews.

За його словами, "Удар” буде йти на вибори самостійно, але "готовий співпрацювати з іншими демократичними силами" і "несе відповідальність виключно перед виборцями”.

Заради розвитку країни ми готові співпрацювати з демократичними проєвропейськими силами в новій Київраді, в новообраних місцевих радах, на всіх рівнях. Ця співпраця буде відкритою. В інтересах громадян, а не окремих політиків”, - сказав Кличко.

У команді "Удару” на виборах представлені сурдоперекладач Леся Петровська, яка працює на брифінгах мера, адвокат Олексій Шевчук, народна депутатка 8 скликання Оксана Юринець, голова департаменту молоді та спорту КМДА Юлія Хан, а також керівник управління з питань цивільного захисту КМДА Роман Ткачук.

Нагадаємо, відомий український футболіст Олександр Шовковський йде на вибори від партії Кличка.

Київ КМДА УДАР Віталій Кличко Місцеві вибори З'їзд
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