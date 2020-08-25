В зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових - штаб

Також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний

Також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний

Фото: flickr

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету біля хутору Вільний. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників”, - йдеться в повідомленні.

В штабі зазначили, що бойових втрат внаслідок ворожого пострілу немає.

25 серпня під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану допомогу медиків”, - додали в штабі.

Відомо, що стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний, на місці події працює спеціальна робоча група.

Нагадаємо, минулої доби бойовики порушили режим "тиші" один раз, бойових втрат і поранень не було.