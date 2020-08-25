17:20  25 серпня
У передвиборчому процесі буде задіяно пів мільйона членів комісій
15:29  25 серпня
Тимошенко підключили до ШВЛ, вона у важкому стані – ЗМІ
19:01  25 серпня
В зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових - штаб
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2020, 19:01 5

В зоні ООС на вибуховому пристрої підірвалися двоє військових - штаб

25 серпня 2020, 19:01 5
Читайте также на русском языке
Також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний
Також бойовики порушили режим тиші поблизу хутору Вільний
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Від початку доби в зоні ООС зафіксовано 1 факт порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє штаб Операція об'єднаних сил, передає RegioNews.

Противник здійснив один постріл з автоматичного станкового гранатомету біля хутору Вільний. Збройна провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників”, - йдеться в повідомленні.

В штабі зазначили, що бойових втрат внаслідок ворожого пострілу немає.

25 серпня під час пересування між взводними опорними пунктами, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої, отримали поранення двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Воїнів було оперативно доставлено до лікувального закладу та надано кваліфіковану допомогу медиків”, - додали в штабі.

Відомо, що стан їхнього здоров’я оцінюється як задовільний, на місці події працює спеціальна робоча група.

Нагадаємо, минулої доби бойовики порушили режим "тиші" один раз, бойових втрат і поранень не було.

Донбас ООС війна військові обстріли АТО
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Рада перегляне проведення місцевих виборів на Донбасі на прохання Кравчука
25 серпня 2020, 15:27
На Донеччині під Оленівкою і Торецьком ліквідували аварії на водогоні - ООС
25 серпня 2020, 11:41
Через вибух на "Десні" відкрили кримінальне провадження
25 серпня 2020, 10:14
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »