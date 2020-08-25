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25 серпня 2020, 10:14 5

Через вибух на "Десні" відкрили кримінальне провадження

25 серпня 2020, 10:14 5
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Поліцейські встановили, що вибухнула граната РГД-5
Поліцейські встановили, що вибухнула граната РГД-5
Фото: Нацполіція
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Головне управління Нацполіції в Чернігівській області встановило, що внаслідок вибуху невідомого предмета (попередньо гранати РГД-5) загинув один військовослужбовець. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство).

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Ще троє – двоє військовослужбовців та одна цивільна жінка - доставлені до госпіталю Деснянського гарнізону з пораненнями різного ступеня тяжкості", йдеться у повідомленні.

Наразі поліція встановлює всі обставини, які призвели до вибуху. Криміналісти направили на дослідження зібрані речові докази, серед яких — уламки вибухового пристрою.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (вбивство). Триває досудове розслідування.

Раніше повідомлялось, що вибух у гуртожитку стався через особисту недбалість та нехтування заходами безпеки військовослужбовців.

вибух військові поліція Нацполіція Граната
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