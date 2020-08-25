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В зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных - штаб
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25 августа 2020, 19:01 3

В зоне ООС на взрывном устройстве подорвались двое военных - штаб

25 августа 2020, 19:01 3
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Также боевики нарушили режим тишины вблизи хутора Вольный
Также боевики нарушили режим тишины вблизи хутора Вольный
Фото: flickr
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С начала суток в зоне ООС зафиксирован один факт нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Об этом сообщает штаб Операции объединенных сил, передает RegioNews.

Противник совершил один выстрел из автоматического станкового гранатомета возле утора Вольный. Вооруженная провокация была неприцельная и не угрожала жизни и здоровью наших защитников", - говорится в сообщении.

В штабе отметили, что боевых потерь в результате вражеского выстрела нет.

25 августа во время передвижения между взводными опорными пунктами, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве, получили ранения двое военнослужащих Объединенных сил. Воинов оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали квалифицированную помощь медиков", - добавили в штабе.

Известно, что состояние их здоровья оценивается как удовлетворительное, на месте происшествия работает специальная рабочая группа.

Напомним, за прошедшие сутки боевики нарушили режим "тишины" один раз, боевых потерь и ранений не было.

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