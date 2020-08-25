Рада перегляне проведення місцевих виборів на Донбасі на прохання Кравчука

Глава ТКГ звернувся до парламенту з відповідним документом

Глава ТКГ звернувся до парламенту з відповідним документом

Комітет Верховної Ради України з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування планує 26 серпня розглянути звернення голови української делегації в Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Леоніда Кравчука щодо постанови про призначення місцевих виборів.

Про це було повідомлено в ході сьогоднішнього засідання комітету, передає RegioNews з посиланням на УНІАН.

Голова комітету, депутат від "Слуги народу" Андрій Клочко нагадав, що до парламенту надійшло звернення Кравчука з пропозицією розглянути питання щодо відповідності постанови ВР щодо призначення чергових місцевих виборів у 2020 році положенням закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей", а також Комплексу заходів з виконання Мінських угод.

"Згідно з дорученням керівництва парламенту, дане звернення скероване для розгляду та підготовки відповіді до трьох комітетів: нашого, Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки", - зауважив Клочко.

Він запропонував призначити на 11:00 26 серпня засідання комітету з цього питання. Своєю чергою член комітету, перший заступник голови фракції "СН" Олександр Корнієнко запропонував запросити на засідання самого Кравчука, а також голів двох інших парламентських комітетів, які також мають розглядати звернення.

Крім того, пропонується запросити представників Офісу президента, керівництво парламенту та голову Комітету ВР з питань правової політики Андрія Костіна, який є членом політичної підгрупи ТКГ. Також депутати висловили думку, що це засідання завтра варто проводити за відсутності журналістів і без проведення трансляції.

Раніше Кравчук заявляв, що Україна не зможе провести вибори в ОРДЛО в жовтні.