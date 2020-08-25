Ситуація в ООС: бойовики порушили режим "тиші" один раз
Бойових втрат і поранень немає
Бойових втрат і поранень немає
За минулу добу, 24 серпня, на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Так, поблизу Майорска ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17.
З початку поточної доби, 25 серпня, у зонах відповідальності українських бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі.
Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші, українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.
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