Ситуація в ООС: бойовики порушили режим "тиші" один раз

Бойових втрат і поранень немає

Бойових втрат і поранень немає

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу, 24 серпня, на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Майорска ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

З початку поточної доби, 25 серпня, у зонах відповідальності українських бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші, українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.