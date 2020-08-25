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Ситуація в ООС: бойовики порушили режим "тиші" один раз
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25 серпня 2020, 08:19 3

Ситуація в ООС: бойовики порушили режим "тиші" один раз

25 серпня 2020, 08:19 3
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Бойових втрат і поранень немає
Бойових втрат і поранень немає
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу, 24 серпня, на Донбасі зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, поблизу Майорска ворог застосував БПЛА для скидання пострілу ВОГ-17.

З початку поточної доби, 25 серпня, у зонах відповідальності українських бойових бригад по всій лінії фронту обстрілів та інших порушень досягнутих домовленостей з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано. Режим тиші зберігається в повній мірі.

Нагадаємо, напередодні Дня Незалежності бойовики тричі порушили режим тиші, українські підрозділи дотримуються режиму припинення вогню.

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
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