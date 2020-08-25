На Донеччині під Оленівкою і Торецьком ліквідували аварії на водогоні - ООС

Населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою

Населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою

Фото: Facebook

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню спільно з працівниками КП "Вода Донбасу" та з українськими військовими, піротехніками ДСНС України відремонтували водогін поблизу окупованих Оленівки та Горлівки.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає RegioNews.

В районі населеного пункту Оленівка, за сприяння ЗС України та ДСНС України працівники комунального підприємства КП "Компанія Вода Донбасу” провели роботи по усуненню аварії на водогоні Д-300мм за маршрутом Оленівська ПНС до населеного пункту Оленівка", - йдеться у повідомленні.

Під час аварійних робіт водогону виявлені пошкодження були усунуті, а населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою.

Також аварійні роботи провели на водогоні Д-900 "Горлівка - Торецьк" неподалік Південного.

Роботи тривали декілька днів, під час яких було обстежено та виявлено низку суттєвих поривів на водогоні, які оперативно були усунуті, що дозволило забезпечити водою також підконтрольні уряду України території.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 24 серпня, на Донеччині зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.