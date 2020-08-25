09:44  25 серпня
В Україні 1 658 нових випадків Covid-19
10:51  25 серпня
В Україні хочуть створити реєстр колекторських компаній: що відомо
08:19  25 серпня
Ситуація в ООС: бойовики порушили режим "тиші" один раз
UA | RU
UA | RU
25 серпня 2020, 11:41 5

На Донеччині під Оленівкою і Торецьком ліквідували аварії на водогоні - ООС

25 серпня 2020, 11:41 5
Читайте также на русском языке
Населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою
Населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою
Фото: Facebook
Читайте также
на русском языке

Українська сторона Спільного центру з контролю і координації питань припинення вогню спільно з працівниками КП "Вода Донбасу" та з українськими військовими, піротехніками ДСНС України відремонтували водогін поблизу окупованих Оленівки та Горлівки.

Про це повідомляє пресцентр ООС, передає RegioNews.

В районі населеного пункту Оленівка, за сприяння ЗС України та ДСНС України працівники комунального підприємства КП "Компанія Вода Донбасу” провели роботи по усуненню аварії на водогоні Д-300мм за маршрутом Оленівська ПНС до населеного пункту Оленівка", - йдеться у повідомленні.

Під час аварійних робіт водогону виявлені пошкодження були усунуті, а населення непідконтрольної уряду України території було забезпечено питною водою.

Також аварійні роботи провели на водогоні Д-900 "Горлівка - Торецьк" неподалік Південного.

Роботи тривали декілька днів, під час яких було обстежено та виявлено низку суттєвих поривів на водогоні, які оперативно були усунуті, що дозволило забезпечити водою також підконтрольні уряду України території.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 24 серпня, на Донеччині зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.

ОРДЛО ООС вода Донецька область ремонт
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
Івано-франківський феномен. Чому у мера Марцінківа немає конкурентів
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »