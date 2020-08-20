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В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень
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20 серпня 2020, 12:46 8

В Медичних силах ЗСУ викрили корупційну схему на 1 млн гривень

20 серпня 2020, 12:46 8
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Офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок
Офіцери вимагали хабар від постачальника медичних масок
Фото: СБУ
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Службою безпеки України викрито масштабну корупційну схему, організовану чиновниками командування Медичних сил Збройних сил України при закупівлі засобів індивідуального захисту для військовослужбовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресцентр СБУ.

"За даними досудового розслідування, оборудку організували начальник управління Командування Медичних сил разом із офіцером медслужби однієї з бригад ЗСУ, посадовцем Державної інспекції енергетичного нагляду та посередником. Зловмисники вимагали від представника комерційної структури, яка займається продажом медичних масок, хабар у розмірі 1 млн грн", - йдеться в повідомленні.

Розмір неправомірної вигоди був обумовлений обсягом поставки - 1 грн із кожної маски.

Оперативники спецслужби декілька днів тому задокументували отримання зловмисниками першої частини відкату в розмірі 400 тис. грн.

Затримали організаторів оборудки відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України під час передачі заключної частини відкату – 600 тис. грн", - додали у відомстві.

Наголошується, що під час 13 обшуків за місцями проживання та служби зловмисників правоохоронці виявили кошти, передані їм напередодні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Служба безпеки України виявила багатомільйонну корупційну схему при закупівлях для ремонту пасажирського рухомого складу "Укрзалізниці".

СБУ гроші медицина ЗСУ корупція правоохоронці маски
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