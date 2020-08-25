Мер Черкас Бондаренко й нардеп Яценко об‘єдналися під егідою політсили "За майбутнє"

Вони провели спільну пресконференцію

Вони провели спільну пресконференцію

Народний депутат Антон Яценко та мер Черкас Анатолій Бондаренко вирішили об'єднатися під егідою партії "За майбутнє".

Під час пресконференції мер та нардеп анонсували спільні проекти та познайомили журналістів із своєю командою, повідомляє RegioNews з посиланням на УНІАН.

"Хочу сказати, що багато для розвитку Черкас зробив Анатолій Бондаренко. Хтось завжди критикує мера, але, як бачимо, за декілька років Черкаси розквітли. Я представляю Умань. Хто був там в останні роки, бачили, як місто змінилося", – зазначив депутат.

Яценко висловив переконання, що професійна команда, яку вони введуть до міських та обласної рад, стане каталізатором розбудови Черкащини.

Своєю чергою мер Черкас заявив, що Антон Яценко як народний депутат багато зробив для Умані.

"Ми повинні бути єдиним "організмом", щоб Черкаси були найпершим містом в Україні", – зазначив Бондаренко.

За його словами, "родзинкою" співпраці з депутатом стане створення на базі парку Сосновий бір – ще однієї туристичної перлини Черкащини, на кшталт парку "Софіївка" в Умані, реконструкцію, оновлення та розбудову якого раніше здійснили за ініціативи Яценка.

"У нас є мрія, яку ми хочемо втілити у життя – створити на базі парку Сосновий бір "Софіївку-2" з виходом на набережну", – анонсував міський голова.

Крім того, народний депутат повідомив, що в Умані від партії "За майбутнє" на посаду міського голови балотуватиметься депутат міськради Ірина Плєтньова, яка багато років очолює його громадську приймальню в місті та опозицію чинної міської влади.

Нагадаємо, раніше мер Черкас Бондаренко назвав імена членів своєї команди.