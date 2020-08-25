Съезд партии "Слуга народа" состоится 30 августа
Предвыборный съезд правящей политической партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 30 августа.
Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.
Известно, что мероприятие состоится в Киеве на крыше центра "Парковый".
Съезд начнется в 12:00. Его программа предусматривает выступление президента Владимира Зеленского и председателя партии Александра Корниенко", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, на съезде планируют принять решение об участии в местных выборах и представлят обновленную программу партии.
Кроме того, будут представлены кандидаты на должности мэров областных центров и кандидаты в народные депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области.
Напомним, ранее проведение съезда партии "Слуга народа" анонсировали на 29 августа. Также "Слуги народа" назвали единственную причину отмены местных выборов.