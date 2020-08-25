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25 августа 2020, 14:15 11

Съезд партии "Слуга народа" состоится 30 августа

25 августа 2020, 14:15 11
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На съезде презентуют программу партии
На съезде презентуют программу партии
Фото: Facebook
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Предвыборный съезд правящей политической партии "Слуга народа" состоится в воскресенье, 30 августа.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.

Известно, что мероприятие состоится в Киеве на крыше центра "Парковый".

Съезд начнется в 12:00. Его программа предусматривает выступление президента Владимира Зеленского и председателя партии Александра Корниенко", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на съезде планируют принять решение об участии в местных выборах и представлят обновленную программу партии.

Кроме того, будут представлены кандидаты на должности мэров областных центров и кандидаты в народные депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области.

Напомним, ранее проведение съезда партии "Слуга народа" анонсировали на 29 августа. Также "Слуги народа" назвали единственную причину отмены местных выборов.

Слуга народа Владимир Зеленский Съезд партия Местные выборы
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