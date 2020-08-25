Съезд партии "Слуга народа" состоится 30 августа

На съезде презентуют программу партии

На съезде презентуют программу партии

Фото: Facebook

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-службу партии, передает RegioNews.

Известно, что мероприятие состоится в Киеве на крыше центра "Парковый".

Съезд начнется в 12:00. Его программа предусматривает выступление президента Владимира Зеленского и председателя партии Александра Корниенко", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, на съезде планируют принять решение об участии в местных выборах и представлят обновленную программу партии.

Кроме того, будут представлены кандидаты на должности мэров областных центров и кандидаты в народные депутаты на довыборах в округе №208 в Черниговской области.

Напомним, ранее проведение съезда партии "Слуга народа" анонсировали на 29 августа. Также "Слуги народа" назвали единственную причину отмены местных выборов.