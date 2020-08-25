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25 серпня 2020, 09:11 5

Зеленський вірить, що війна на Донбасі закінчиться ще до кінця року

25 серпня 2020, 09:11 5
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Президент дуже хоче, щоб це сталося
Президент дуже хоче, щоб це сталося
Фото: з відкритих джерел
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Президент України Володимир Зеленський вірить, що бойові дії на окупованих частинах Донбасу можливо закінчити ще в цьому році.

Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews.

Зеленський підкреслив, що такого тиску і темпів вирішення питання ще ніхто до нього не робив.

Я хочу вірити, що це відбудеться в цьому році. Дуже хочу вірити, і вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску - ніхто такого не робив", - пояснив він.

Нагадаємо, на Донбасі майже місяць триває нове перемир'я. За 29 днів серйозних порушень з боку бойовиків не виявлено, а бойових втрат серед підрозділів ООС немає.

Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 24 серпня, на Донеччині зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.

ООС війна бойовики президент Володимир Зеленський
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