Зеленський вірить, що війна на Донбасі закінчиться ще до кінця року
Президент України Володимир Зеленський вірить, що бойові дії на окупованих частинах Донбасу можливо закінчити ще в цьому році.
Як передає RegioNews, про це він заявив в інтерв'ю телеканалу Euronews.
Зеленський підкреслив, що такого тиску і темпів вирішення питання ще ніхто до нього не робив.
Я хочу вірити, що це відбудеться в цьому році. Дуже хочу вірити, і вірю. Я не хотів би називати імен, але, порівнюючи нашу нинішню команду і минулу, так, як я цього хочу, ніхто і близько не хотів. Таких темпів і такого тиску - ніхто такого не робив", - пояснив він.
Нагадаємо, на Донбасі майже місяць триває нове перемир'я. За 29 днів серйозних порушень з боку бойовиків не виявлено, а бойових втрат серед підрозділів ООС немає.
Раніше повідомлялося, що за минулу добу, 24 серпня, на Донеччині зафіксовано один факт порушення режиму повного припинення вогню з боку незаконних військових формувань бойовиків.