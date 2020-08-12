"Слуги народу" збираються на з'їзд: стало відомо дату й порядок денний

Буде оголошено список кандидатів на посади мерів обласних центрів

Буде оголошено список кандидатів на посади мерів обласних центрів

Facebook Євгенії Кравчук

Як повідомляє RegioNews, про це у Facebook написала заступник глави фракції СН у Верховній Раді Євгенія Кравчук.

"З’їзд партії "Слуга народу" відбудеться 29 серпня у Києві... Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з’їзді ми юридично схвалимо рішення про участь у місцевих виборах 2020", - поінформувала парламентар.

За словами нардепа, широкому загалу презентують відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів.

Крім того, з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.

Нагадаємо, "Слуга народу" визначилася із кандидатом на мера Кропивницького.