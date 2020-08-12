"Слуги народу" збираються на з'їзд: стало відомо дату й порядок денний
Буде оголошено список кандидатів на посади мерів обласних центрів
Буде оголошено список кандидатів на посади мерів обласних центрів
Партія "Слуга народу" визначилася із датою проведення з'їзду - він відбудеться 29 серпня
Як повідомляє RegioNews, про це у Facebook написала заступник глави фракції СН у Верховній Раді Євгенія Кравчук.
"З’їзд партії "Слуга народу" відбудеться 29 серпня у Києві... Сьогодні таке рішення ухвалила Вища рада партії. На з’їзді ми юридично схвалимо рішення про участь у місцевих виборах 2020", - поінформувала парламентар.
За словами нардепа, широкому загалу презентують відповідну програму партії, а також список кандидатів на посади мерів обласних центрів.
Крім того, з‘їзд висуне кандидата у народні депутати на довиборах по 208-му округу у Чернігівській області.
Нагадаємо, "Слуга народу" визначилася із кандидатом на мера Кропивницького.
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