Переносити переговорний майданчик ТКГ з Мінська немає необхідності, - Кравчук

Кравчук також вважає, що потрібно брати до уваги всі події в Білорусі

Кравчук також вважає, що потрібно брати до уваги всі події в Білорусі

Фото з відкритих джерел

Білорусь не є учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому необхідності в перенесенні переговорного майданчика в інше місце через масові протести у країні немає.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив керівник української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Чому не можемо? Звичайно, можемо. Але я не бачу в цьому необхідності. Білорусь не бере участі у ТКГ жодним чином, жоден чиновник не бере участь. Вона створила для нас умови, надала нам майданчик. Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться чи можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю", - сказав Кравчук, відповідаючи на питання чи можемо ми змінити майданчик проведення ТКГ з Мінська на інше місто.

При цьому він зазначив, що "потрібно передбачати все".

"Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція (раптом, я не кажу, що буде), тоді ми подивимося. А зараз немає ніякої необхідності", - вважає глава української делегації в ТКГ.

Раніше нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Україна повинна порушити питання про зміну майданчика для переговорів по Донбасу.