09:44  17 серпня
В Україні за добу зафіксовано 1464 нових випадки коронавірусу
09:11  17 серпня
В Україні змінили розподіл карантинних зон і посилили обмеження
08:19  17 серпня
Ситуація на Донбасі: обстрілів немає, бойовики дотримуються режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
17 серпня 2020, 12:37 1

Переносити переговорний майданчик ТКГ з Мінська немає необхідності, - Кравчук

17 серпня 2020, 12:37 1
Читайте также на русском языке
Кравчук також вважає, що потрібно брати до уваги всі події в Білорусі
Кравчук також вважає, що потрібно брати до уваги всі події в Білорусі
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Білорусь не є учасником Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, тому необхідності в перенесенні переговорного майданчика в інше місце через масові протести у країні немає.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив керівник української делегації в ТКГ, перший президент України Леонід Кравчук в інтерв'ю виданню "Сьогодні".

"Чому не можемо? Звичайно, можемо. Але я не бачу в цьому необхідності. Білорусь не бере участі у ТКГ жодним чином, жоден чиновник не бере участь. Вона створила для нас умови, надала нам майданчик. Я не думаю, що цей майданчик, під впливом тих процесів, які там зараз відбуваються, зміниться чи можуть бути якісь загрози. Я просто не допускаю", - сказав Кравчук, відповідаючи на питання чи можемо ми змінити майданчик проведення ТКГ з Мінська на інше місто.

При цьому він зазначив, що "потрібно передбачати все".

"Якщо раптом там буде якась, не знаю, як назвати, революція (раптом, я не кажу, що буде), тоді ми подивимося. А зараз немає ніякої необхідності", - вважає глава української делегації в ТКГ.

Раніше нардеп від фракції "Європейська Солідарність" Ірина Геращенко заявила, що Україна повинна порушити питання про зміну майданчика для переговорів по Донбасу.

війна Мінськ ТКГ перемовини президент
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
Родинний бізнес очільника Вінницької ОДА, або Пів гектара землі на березі Південного Бугу
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Кіровоградщині
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »