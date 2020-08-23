Ситуація в ООС: зафіксовано один факт порушення режиму "тиші"

Серед українських військових ніхто не постраждав

Серед українських військових ніхто не постраждав

Фото: з відкритих джерел

Протягом поточної доби в штабі Операції обєднаних сил зафіксували один факт порушення режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету", - зазначають в штабі.

Оскільки провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначається, що втрат і поранень серед українських захисників немає. Військовослужбовці не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання щодо захисту Українського народу і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Нагадаємо, вчора бойовики також один раз порушили режим "тиші".