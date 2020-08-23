10:31  23 серпня
В Україні за добу виявили майже 2 тисячі нових випадків зараження коронавірусом
15:16  23 серпня
На голову Львівської ОТГ "слуги народу" проведуть публічні праймеріз
18:32  23 серпня
Ситуація в ООС: зафіксовано один факт порушення режиму "тиші"
UA | RU
UA | RU
23 серпня 2020, 18:32 3

Ситуація в ООС: зафіксовано один факт порушення режиму "тиші"

23 серпня 2020, 18:32 3
Читайте также на русском языке
Серед українських військових ніхто не постраждав
Серед українських військових ніхто не постраждав
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Протягом поточної доби в штабі Операції обєднаних сил зафіксували один факт порушення режиму всеосяжного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Факт порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ задокументовано біля Авдіївки. Поблизу цього населеного пункту ворог здійснив декілька провокативних пострілів зі стрілецької зброї та підствольного гранатомету", - зазначають в штабі.

Оскільки провокація була неприцільною і не загрожувала життю та здоров’ю наших захисників, тому військовослужбовці Об’єднаних сил вогонь у відповідь не відкривали.

Зазначається, що втрат і поранень серед українських захисників немає. Військовослужбовці не втрачають пильності та продовжують непохитно виконувати завдання щодо захисту Українського народу і перебувають напоготові надати відсіч у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Нагадаємо, вчора бойовики також один раз порушили режим "тиші".

ООС ОРДЛО Донбас бойовики обстріли
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
21 серпня 2020
Пригоди ЗеПрезидента у Херсоні
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
Всі відео »
"Зелені" кандидати. Хто буде представляти партію Зеленського на Запоріжжі
"Баба-вогонь" чи знову айтішник Сєнкевич. Що готують Миколаєву прийдешні мерські вибори
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »