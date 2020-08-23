Майже місяць без бойових втрат: Зеленський розповів про перемир'я на Донбасі

Голова держави висловив подяку всім воїнам

Голова держави висловив подяку всім воїнам

Фото: з відкритих джерел

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що вже протягом 28 днів поспіль на Донбасі не було бойових втрат серед українських військовослужбовців.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на промову президента з нагоди Дня Державного прапора.

"Сьогодні 28 днів, у нас немає бойових втрат. Весь світ бачить, що Україна і її воїни, як і будь-які нормальні цивілізовані люди, звичайно, прагнуть до миру на сході України. Це не означає, що ми перестанемо піклуватися про свою армії, тому що саме ви - сучасне і сильне військо - є запорукою для настання такого бажаного в Україні світу", - повідомив Зеленський.

Також глава держави від імені українського народу висловив подяку всім військовослужбовцям за сумлінне виконання обов'язків, відвагу і героїзм.

Крім цього, Зеленський пообіцяв адресну допомогу до пенсії родичам загиблих за Україну - її почнуть видавати з серпня.

З першого серпня родичі загиблих отримають адресну допомогу до пенсії", - повідомив президент.

Нагадаємо, що в Україні 23 серпня щороку відзначають День Державного прапора. В цьому році святкування ознаменувався становленням в центрі столиці 90-метрового флагштока з "головним прапором країни".