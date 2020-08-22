Зеленський не бачить сенсу у зміні майданчика для засідань ТКГ

Раніше цю ідею озвучив голова делегації Леонід Кравчук

Раніше цю ідею озвучив голова делегації Леонід Кравчук

Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський не бачить жодної іншої альтернативи для Мінська як майданчика для переговорів ТКГ по Донбасу.

Про це він заявив в інтерв'ю телеканалу "Україна 24", передає RegioNews.

Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз усі розмови в форматі Мінська відбуваються у відеоформаті через COVID-19. Тому я вважаю, що від майданчику зараз, чи від міста, чи місця це не залежить зовсім", - сказав президент.

Він додав, що це алежить тільки від людей, які залучені до Тристоронньої контактної групи, а тому неправильно говорити про зміну міста її засідання.

Я вдячний і Казахстану, і багато країн – і Азербайджан нам пропонуавв, і європейські країни. Я думаю, що зараз це не є пріоритетним питанням", - додав він.

Нагадаємо, глава української делегації в ТКГ по Донбасу Леонід Кравчук заявив, що перше засідання відбудеться 18 серпня в форматі відеоконференції. Він також допустив можливість пошуку нового місця для переговорів.

Пізніше він заявив, що переносити переговорний майданчик ТКГ з Мінська немає необхідності.