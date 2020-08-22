Бюджет витримає підвищення мінімальної зарплати - Зеленський
Бюджет України витримає підвищення мінімальної заробітної плати, яке буде відбуватися у три етапи - з 1 вересня, з 1 січня 2021 року та у середині 2021 року.
Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.
Бюджет обов'язково витримає. Перше збільшення - 5 тисяч гривень, ми точно знаємо, що можемо збільшити до 6,5 тисяч у середині 2021 року. Це збільшення - це правильне відношення до людей. Вони ж не можуть себе відчувати жебраками", - сказав Зеленський.
Він додав, що це комплексе рішення, і до нього додадуть зменшення кредитного навантаження та зменшення відсотків за іпотекою.
10% іпотека в Україні має бути для всіх людей", - сказав Зеленський.
Нагадаємо, Зеленський просить Разумкова провести засідання Ради 25 серпня, щоб проголосувати за закон про підвищення мінімалки.