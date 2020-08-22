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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
22 серпня 2020, 15:17 3

Бюджет витримає підвищення мінімальної зарплати - Зеленський

22 серпня 2020, 15:17 3
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Підвищення "мінімалки” має відбуватися поетапно до 2021 року
Підвищення "мінімалки” має відбуватися поетапно до 2021 року
Фото: Офіс президента
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Бюджет України витримає підвищення мінімальної заробітної плати, яке буде відбуватися у три етапи - з 1 вересня, з 1 січня 2021 року та у середині 2021 року. 

Про це в інтерв'ю каналу "Україна 24" заявив президент Володимир Зеленський, передає RegioNews.

Бюджет обов'язково витримає. Перше збільшення - 5 тисяч гривень, ми точно знаємо, що можемо збільшити до 6,5 тисяч у середині 2021 року. Це збільшення - це правильне відношення до людей. Вони ж не можуть себе відчувати жебраками", - сказав Зеленський.

Він додав, що це комплексе рішення, і до нього додадуть зменшення кредитного навантаження та зменшення відсотків за іпотекою.

10% іпотека в Україні має бути для всіх людей", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський просить Разумкова провести засідання Ради 25 серпня, щоб проголосувати за закон про підвищення мінімалки.

Володимир Зеленський зарплати бюджет президент Інтерв'ю мінімальна зарплата
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