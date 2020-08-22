Зеленский не видит смысла в изменении площадки для заседаний ТКГ

Ранее эту идею озвучил председатель делегации Леонид Кравчук

Ранее эту идею озвучил председатель делегации Леонид Кравчук

Фото: Офис президента

Президент Владимир Зеленский не видит никакой другой альтернативы для Минска как площадки для переговоров ТКГ по Донбассу.

Об этом он заявил в интервью телеканалу "Украина 24", передает RegioNews.

Мы благодарны каждой стране, которая нам предлагает площадку для этих важных переговоров, но сейчас все разговоры в формате Минска происходят в видеоформате из-за COVID-19. Поэтому я считаю, что от площади сейчас, от города или места это не зависит вовсе", - сказал президент.

Он добавил, что это зависит только от людей, которые вовлечены в Трехстороннюю контактную группу, и потому неправильно говорить об изменении города ее заседания.

Я благодарен и Казахстану, и многим странам - и Азербайджан нам пропонуавв, и европейские страны. Я думаю, что сейчас это не является приоритетным вопросом", - добавил он.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что первое заседание состоится 18 августа в формате видеоконференции. Он также допустил возможность поиска нового места для переговоров.

Позже он заявил, что переносить переговорную площадку ТКГ из Минска нет необходимости.